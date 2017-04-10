В Чорногориии активист сжег флаг НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Черногорский активист Марк Милачич сжег в понедельник флаг НАТО перед тюремным заключением в пригороде Подгорицы, где будет отбывать наказание за участие в антиправительственных протестах, передает УНН со ссылкой на B92.
Отмечается, что осужденный прибыл к зданию тюрьмы в Спуж, где его поддержали активисты оппозиционного демократического фронта. Перед тем как пойти к месту отбывания наказания, установил перед воротами исправительного заведения большой флаг НАТО и провел выступление для СМИ.
Он выступил перед активистами и под аплодисменты и подбадривающие возгласы присутствующих, сжег установленный им флаг.
Как сообщал УНН, неизвестный в Севастополе попытался сжечь российский флаг.