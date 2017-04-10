В Чорногориии активист сжег флаг НАТО

Отмечается, что осужденный прибыл к зданию тюрьмы в Спуж, где его поддержали активисты оппозиционного демократического фронта. Перед тем как пойти к месту отбывания наказания, установил перед воротами исправительного заведения большой флаг НАТО и провел выступление для СМИ.

Он выступил перед активистами и под аплодисменты и подбадривающие возгласы присутствующих, сжег установленный им флаг.

Как сообщал УНН, неизвестный в Севастополе попытался сжечь российский флаг.