У Чорногоріїї активіст спалив прапор НАТО

Зазначається, що засуджений прибув до будівлі в'язниці в Спуж, де його підтримали активісти опозиційного Демократичного фронту. Перед тим як піти до місця відбування покарання, встановив перед воротами виправного закладу великий прапор НАТО і провів виступ для ЗМІ.

Він виступив перед активістами та під оплески і підбадьорливі вигуки присутніх, спалив встановлений ним прапор.

Як повідомляв УНН, невідомий у Севастополі спробував спалити російський прапор.