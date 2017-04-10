У Чорногоріїї активіст спалив прапор НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Чорногорський активіст Марко Мілачіч спалив в понеділок прапор НАТО перед тюремним ув'язненням в передмісті Подгориці, де буде відбувати покарання за участь в антиурядових протестах, передає УНН з посиланням на B92.
Зазначається, що засуджений прибув до будівлі в'язниці в Спуж, де його підтримали активісти опозиційного Демократичного фронту. Перед тим як піти до місця відбування покарання, встановив перед воротами виправного закладу великий прапор НАТО і провів виступ для ЗМІ.
Він виступив перед активістами та під оплески і підбадьорливі вигуки присутніх, спалив встановлений ним прапор.
Як повідомляв УНН, невідомий у Севастополі спробував спалити російський прапор.