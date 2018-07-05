В июне правительство и НБУ выплатили МВФ 162 млн долларов долга

"562,4 млн долл. было направлено на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долл. - обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. И 162 млн долл. правительство и Национальный банк оплатили в пользу МВФ в июне", - говорится в сообщении.

Напомним, на 1 июля 2018 года международные резервы Украины составляли 17 978,2 млн долларов, сократившись в июне на 1,1%.