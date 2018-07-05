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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 89735 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113435 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134295 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141092 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178351 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155796 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142862 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В июне правительство и НБУ выплатили МВФ 162 млн долларов долга

В июне правительство и НБУ выплатили МВФ 162 млн долларов долга

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В июне правительство и НБУ оплатили в пользу Международного валютного фонда 162 млн долл., передает УНН со ссылкой на НБУ.

"562,4 млн долл. было направлено на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долл. - обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. И 162 млн долл. правительство и Национальный банк оплатили в пользу МВФ в июне", - говорится в сообщении.

Напомним, на 1 июля 2018 года международные резервы Украины составляли 17 978,2 млн долларов, сократившись в июне на 1,1%.

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