У червні уряд та НБУ виплатили МВФ 162 млн доларів боргу

“562,4 млн дол. було спрямовано на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в інвалюті (крім платежів на користь МВФ), з яких 552,5 млн дол. — обслуговування та погашення за ОВДП, номінованих в іноземній валюті. Та 162 млн дол. уряд та Національний банк сплатили на користь МВФ протягом червня”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2018 року міжнародні резерви України становили 17 978,2 млн доларів, скоротившись протягом червня на 1,1%.