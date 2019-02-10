В Черновицкой области три общины перешли к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На Буковине, сегодня, 10 февраля в Православную церковь Украины перешли еще три религиозные общины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу протоиерея Романа Грищука.
“В Красной Дубраве Глыбоцкого района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины”, — сообщил протоиерей в социальной сети.
Как отмечает священнослужитель, подобные решения приняли в воскресенье религиозные общины села Товтры Заставнивского района и села Михальча Сторожинецкого района.
В целом по Украине в ПЦУ присоединились более 250 приходов бывшей УПЦ МП.
Как отмечал УНН, в Житомирской епархии Православной Церкви Украины заявили, что в Житомирской области на священников, которые перешли к ПЦУ, оказывается давление со стороны Русской Церкви. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ.