У Чернівецькій області три громади перейшли до ПЦУ

“У Червоній Діброві Глибоцького району на зборах релігійної громади церкви великомученика Дмитрія Солунського понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України”, — повідомив протоієрей у соціальній мережі.

Як зазначає священнослужитель, подібні рішення ухвалили в неділю релігійні громади села Товтри Заставнівського району та села Михальча Сторожинецького району.

Загалом по Україні до ПЦУ приєдналися понад 250 парафій колишньої УПЦ МП.

Як зазначав УНН, у Житомирській єпархії Православної Церкви України заявили, що у Житомирській області на священиків, які перейшли до ПЦУ, чиниться тиск з боку Російської Церкви. Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ.