У Чернівецькій області три громади перейшли до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Буковині, сьогодні, 10 лютого до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку протоієрея Романа Грищука.
“У Червоній Діброві Глибоцького району на зборах релігійної громади церкви великомученика Дмитрія Солунського понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України”, — повідомив протоієрей у соціальній мережі.
Як зазначає священнослужитель, подібні рішення ухвалили в неділю релігійні громади села Товтри Заставнівського району та села Михальча Сторожинецького району.
Загалом по Україні до ПЦУ приєдналися понад 250 парафій колишньої УПЦ МП.
Як зазначав УНН, у Житомирській єпархії Православної Церкви України заявили, що у Житомирській області на священиків, які перейшли до ПЦУ, чиниться тиск з боку Російської Церкви. Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ.