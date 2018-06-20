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В Черкасской ОГА отказались прояснить ситуацию с квартирой местной чиновницы

В Черкасской ОГА отказались прояснить ситуацию с квартирой местной чиновницы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В Черкасской областной госадминистрации не смогли прокомментировать ситуацию с квартирой их сотрудницы Олейник Татьяны Александровны, передает УНН со ссылкой на ответ ведомства.

В частности, не смогли ни подтвердить наличие у Олейник незадекларированной квартиры в Черкассах, ни опровергнуть, направив соответствующий запрос в местной миграционную службу, которая, в свою очередь, отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на конфиденциальность информации.

"УГМС Украины в Черкасской области не имеет правовых оснований в предоставлении информации о фактах выезда на постоянное место жительства за границу граждан согласно списку, который прилагается в течение периода 01.01.2015 по 30.04.2018 года, поскольку данные сведения отнесены к конфиденциальной информации", - говорится в ответе на запрос УНН.

Заметим, что УНН не запрашивал информацию о выезде лиц за границу, а просил лишь подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в Черкассах живут два человека - полные тезки Олейник Татьяны Александровны.

Дело в том, что ранее в СМИ появилась информация о том, что глава черкасского Госгеокадастра Ольга Залога проживает в незадекларированной квартире местной чиновницы по имени Олейник Татьяна Александровна. Однако, Залога опровергает этот факт, указывая, что действительно живет у Олейник Татьяны Александровны, но она является полной тезкой чиновницы и, по стечению обстоятельств, тоже проживает в Черкассах.

Именно факт проживания двух полных тезок в Черкассах и пытался проверить УНН, в связи с чем направил повторный запрос и пока все еще ожидает ответа.

Украинские Национальные Новости

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