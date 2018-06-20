У Черкаській ОДА відмовилися прояснити ситуацію із квартирою місцевої чиновниці

Зокрема, не змогли ані підтвердити наявність у Олійник незадекларованої квартири у Черкасах, ані спростувати, направивши відповідний запит до місцевої міграційної служби, яка, в свою чергу, відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на конфідеційність інформації.

"УДМС України в Черкаській області немає правових підстав у наданні інформації про факти виїзду на постійне місце проживання за кордон громадян згідно зі списком, що додається, протягом періоду 01.01.2015 по 30.04.2018 року, оскільки дані відомості віднесені до конфіденційної інформації", - йдеться у відповіді на запит УНН.

Зауважимо, що УНН не запитував інформацію про виїзд осіб закордон, а просив лише підтвердити або спростувати інформацію про те, що у Черкасах живуть дві особи – повні тезки Олійник Тетяни Олександрівни.

Річ у тім, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що очільник черкаського Держгеокадастру Ольга Залога проживає у незадекларованій квартирі місцевої чиновниці на ім'я Олійник Тетяна Олександрівна. Однак, Залога спростовує цей факт, вказуючи, що дійсно живе у Олійник Тетяни Олександрівни, але вона є повною тезкою чиновниці і, за збігом обставин, теж проживає у Черкасах.

Саме факт проживання двох повних тезок у Черкасах і намагався перевірити УНН, у зв’язку з чим скерував повторний запит та наразі все ще очікує відповідь.