В Британии сообщили о задержании восьми человек в связи с нападением в Лондоне

По сообщению, семь из них - пять мужчин и двух женщин - задержали по трем адресам в городе Бирмингеме, еще одну женщину на окраине Лондона. Задержанные разного возраста, от 21 до 58 лет, но пяти из них до 28.

Утром полиция сообщала о задержании семи человек.

Как сказал руководитель сил спецопераций полиции столичного региона Лондона Марк Роули, расследование продолжается, и других подробностей он привести не может. Но он заверил, что пока нет никакой информации о возможных новых угрозах общественности.

Ранее в четверг в полиции сообщили данные о подозреваемом нападающего: это был 52-летний британский гражданин Халид Масуд , который родился в Британии. Он также пользовался несколькими другими именами.