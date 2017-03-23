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В Британии сообщили о задержании восьми человек в связи с нападением в Лондоне

В Британии сообщили о задержании восьми человек в связи с нападением в Лондоне

Киев • УНН

 • 12198 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Великобритании сообщили о задержании уже восьми человек в ходе ряда спецопераций по всей стране по подозрению в "подготовке террористических актов" в связи с нападением в среду в столице Лондоне, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

По сообщению, семь из них - пять мужчин и двух женщин - задержали по трем адресам в городе Бирмингеме, еще одну женщину на окраине Лондона. Задержанные разного возраста, от 21 до 58 лет, но пяти из них до 28.

Утром полиция сообщала о задержании семи человек.

Как сказал руководитель сил спецопераций полиции столичного региона Лондона Марк Роули, расследование продолжается, и других подробностей он привести не может. Но он заверил, что пока нет никакой информации о возможных новых угрозах общественности.

Ранее в четверг в полиции сообщили данные о подозреваемом нападающего: это был 52-летний британский гражданин Халид Масуд , который родился в Британии. Он также пользовался несколькими другими именами.

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