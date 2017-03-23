У Британії повідомили про затримання восьми осіб у зв’язку з нападом у Лондоні

За повідомленням, сім із них – п’ятьох чоловіків і двох жінок – затримали за трьома адресами в місті Бірмінгемі, ще одну жінку на околиці Лондона. Затримані різного віку, від 21 до 58 років, але п’ятьом із них до 28.

Уранці поліція повідомляла про затримання семи осіб.

Як сказав керівник сил спецоперацій поліції столичного регіону Лондона Марк Роулі, розслідування триває, і інших подробиць він навести не може. Але він запевнив, що наразі немає ніякої інформації про ймовірні нові загрози громадськості.

Раніше в четвер у поліції повідомили дані про підозрюваного нападника: це був 52-річний британський громадянин Халід Масуд, який народився у Британії. Він також користувався кількома іншими іменами.