В Бразилии суд вновь продлил расследование в отношении президента
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Луис Роберту Баррозу продолжил в очередной раз срок расследования уголовного дела, возбужденного в отношении президента республики Мишела Темера. Об этом сообщил телеканал Globo, передает УНН.
Ранее просьбу о продлении расследования на 60 дней в ФВС направила Федеральная полиция Бразилии. Она должна была завершить работу над этим делом до 8 июля. Однако теперь получит возможность продолжать расследование до начала сентября.
Уголовное дело в отношении Темера касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.
С просьбой о продлении сроков расследования полиция обращается в ФВС уже в третий раз. Дважды суд соглашался пойти правоохранительным органам навстречу.
Как сообщал УНН, недавно в Бразилии задержали хакеров, которые взломали смартфоны соратников президента.