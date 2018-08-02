В Бразилии суд вновь продлил расследование в отношении президента

Ранее просьбу о продлении расследования на 60 дней в ФВС направила Федеральная полиция Бразилии. Она должна была завершить работу над этим делом до 8 июля. Однако теперь получит возможность продолжать расследование до начала сентября.

Уголовное дело в отношении Темера касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.

С просьбой о продлении сроков расследования полиция обращается в ФВС уже в третий раз. Дважды суд соглашался пойти правоохранительным органам навстречу.

Как сообщал УНН, недавно в Бразилии задержали хакеров, которые взломали смартфоны соратников президента.