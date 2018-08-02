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У Бразилії суд знову продовжив розслідування стосовно президента

У Бразилії суд знову продовжив розслідування стосовно президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Суддя Федерального верховного суду (ФВС) Бразилії Луїс Роберту Баррозу продовжив в черговий раз термін розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно президента республіки Мішела Темера. Про це повідомив телеканал Globo, передає УНН.

Раніше прохання про продовження розслідування на 60 днів у ФВС направила Федеральна поліція Бразилії. Вона повинна була завершити роботу над цією справою до 8 липня. Однак тепер отримає можливість продовжувати розслідування до початку вересня.

Кримінальна справа стосовно Темера стосується президентського указу, який спростив норми управління портами країни. Слідчі підозрюють, що Темера міг підписати цей документ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S. A. в обмін на якусь винагороду. Глава держави наполягає на своїй невинності.

З проханням про продовження термінів розслідування поліція звертається в ФВС вже в третій раз. Двічі суд погоджувався піти правоохоронним органам назустріч.

Як повідомляв УНН, нещодавно у Бразилії затримали хакерів, які зламали смартфони соратників президента.

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