У Бразилії суд знову продовжив розслідування стосовно президента
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Суддя Федерального верховного суду (ФВС) Бразилії Луїс Роберту Баррозу продовжив в черговий раз термін розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно президента республіки Мішела Темера. Про це повідомив телеканал Globo, передає УНН.
Раніше прохання про продовження розслідування на 60 днів у ФВС направила Федеральна поліція Бразилії. Вона повинна була завершити роботу над цією справою до 8 липня. Однак тепер отримає можливість продовжувати розслідування до початку вересня.
Кримінальна справа стосовно Темера стосується президентського указу, який спростив норми управління портами країни. Слідчі підозрюють, що Темера міг підписати цей документ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S. A. в обмін на якусь винагороду. Глава держави наполягає на своїй невинності.
З проханням про продовження термінів розслідування поліція звертається в ФВС вже в третій раз. Двічі суд погоджувався піти правоохоронним органам назустріч.
Як повідомляв УНН, нещодавно у Бразилії затримали хакерів, які зламали смартфони соратників президента.