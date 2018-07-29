В "Борисполе" иностранец предлагал взятку, чтобы попасть в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца, который пытался незаконно проникнуть в Украину, предлагая взятку. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
Так, вчера в 19:25 во время передачи денежных средств в сумме 200 долларов США военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины задержан гражданин Ганы, который предлагал украинскому офицеру неправомерную выгоду за пропуск на территорию Украины в международном аэропорту "Борисполь" без законных на то оснований, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Офицер-пограничник отдела пограничной службы "Борисполь" сообщил о незаконном предложении сотрудникам военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, после чего иностранец и был задержан. Задержание осуществлено совместно с сотрудниками отдела полиции аэропорта "Борисполь" и управления внутренней и собственной безопасности "Центр" Государственной пограничной службы Украины.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, на взятке в 2,5 тыс. долларов задержан офицера С. из сектора управления внутренней безопасности "Восток" Государственной пограничной службы Украины.