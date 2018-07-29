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У “Борисполі” іноземець пропонував хабар, щоб потрапити в Україну

У “Борисполі” іноземець пропонував хабар, щоб потрапити в Україну

Київ • УНН

 • 9844 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У аеропорті “Бориспіль” правоохоронці затримали іноземця, який намагався незаконно проникнути в Україну, пропонуючи хабар. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.

Так, вчора о 19:25 під час передачі грошових коштів в сумі 200 доларів США військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України затримано громадянина Гани, який пропонував українському офіцеру неправомірну вигоду за пропуск на територію України у міжнародному аеропорту “Бориспіль” без законних на те підстав, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Офіцер-прикордонник відділу прикордонної служби “Бориспіль” повідомив про незаконну пропозицію співробітникам військової прокуратури Дарницького гарнізону, після чого іноземець і був затриманий. Затримання здійснено спільно з працівниками відділу поліції аеропорту “Бориспіль” та управління внутрішньої та власної безпеки “Центр” Державної прикордонної служби України.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на хабарі у 2,5 тис. доларів затримано офіцера С. з сектору управління внутрішньої безпеки “Схід” Державної прикордонної служби України.

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