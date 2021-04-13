В Бориспольской исправительной колонии обнаружено более 30 осужденных, больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В "Борисполе исправительной колонии № 119" выявлено 31 осужденного больного коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По словам Денисовой, факт заболевания 31 осужденного был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезни COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ГКИС.
"Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении - отсутствуют. Такая ситуация продолжается более года", - сообщила омбудсмен.
По ее словам, в настоящее время контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Ими даны рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.
Добавим
Денисова также отметила, что в условиях стремительного распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди заключенных и осужденных, руководителем учреждения до сих пор не приняты меры по выполнению рекомендаций, предоставленных по результатам предыдущих визитов работников Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, с целью противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в указанном учреждении.
"Обращаюсь к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с просьбой срочно принять меры по соблюдению прав удерживаемых лиц, а именно обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме", - сообщила омбудсмен.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 1872000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза против показателя днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457.