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В Бориспольской исправительной колонии обнаружено более 30 осужденных, больных COVID-19

В Бориспольской исправительной колонии обнаружено более 30 осужденных, больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23651 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В "Борисполе исправительной колонии № 119" выявлено 31 осужденного больного коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Денисовой, факт заболевания 31 осужденного был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезни COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ГКИС.

"Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении - отсутствуют. Такая ситуация продолжается более года", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, в настоящее время контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Ими даны рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.

Добавим

Денисова также отметила, что в условиях стремительного распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди заключенных и осужденных, руководителем учреждения до сих пор не приняты меры по выполнению рекомендаций, предоставленных по результатам предыдущих визитов работников Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, с целью противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в указанном учреждении.

"Обращаюсь к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с просьбой срочно принять меры по соблюдению прав удерживаемых лиц, а именно обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме", - сообщила омбудсмен.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1872000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 апреля, - 11,6 тысячи, рост почти в полтора раза против показателя днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 457.

Украинские Национальные Новости

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