У Бориспільській виправній колонії виявлено більше 30 засуджених, які хворіють на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У “Бориспільській виправній колонії № 119” виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомила Уповноважений з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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За словами Денісової, факт захворювання 31 засудженого було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.
“Наголошую, що на сьогодні медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі — відсутні. Така ситуація триває понад рік”, — повідомила омбудсмен.
За її словами, наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в м. Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання.
Додамо
Денісова також зауважила, що в умовах стрімкого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед ув’язнених та засуджених осіб, керівником установи досі не вжито заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами попередніх візитів працівників Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 в зазначеній установі.
“Звертаюся до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з проханням терміново вжити заходів щодо додержання прав утримуваних осіб, а саме забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надання необхідної медичної допомоги в повному обсязі”, — повідомила омбудсмен.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 1,872 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 квітня, — 11,6 тисячі, зростання майже у півтора раза проти показника днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 457.