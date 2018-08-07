В Беларуси задержали трех журналистов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 27315 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 90056 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120730 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128502 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167438 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152730 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140587 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130389 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180068 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118315 просмотра

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В Беларуси задержали трех журналистов

В Беларуси задержали трех журналистов

Киев  •  УНН

 • 8505 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Беларуси задержали трех журналисток по подозрению в взломе сайта государственного информагентства "БелТА". Об этом сообщает на сайте Следкома Беларуси, передает УНН.

Задержанные - Марина Золотова, Анна Калтыгина и Татьяна Коровенкова.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".

Напомним, на дом известной украинской журналистки, ведущей "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник было совершено нападение. Журналист Константин Стогний сообщил, что нападение совершили люди в камуфляжной форме. По его словам, одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным, это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске.

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