В Беларуси задержали трех журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Беларуси задержали трех журналисток по подозрению в взломе сайта государственного информагентства "БелТА". Об этом сообщает на сайте Следкома Беларуси, передает УНН.
Задержанные - Марина Золотова, Анна Калтыгина и Татьяна Коровенкова.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".
На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.
В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.
К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".
Напомним, на дом известной украинской журналистки, ведущей "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник было совершено нападение. Журналист Константин Стогний сообщил, что нападение совершили люди в камуфляжной форме. По его словам, одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным, это представитель чеченской криминальной группировки, который находится в розыске.