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У Білорусі затримали трьох журналістів

У Білорусі затримали трьох журналістів

Київ • УНН

 • 8505 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Білорусі затримали трьох журналісток за підозрою у зломі сайту державного інформагентства "БелТА". Про це повідомляє на сайті Слідкома Білорусі, передає УНН.

Затримані - Марина Золотова, Анна Калтигіна і Тетяна Коровенкова.

Приводом до порушення кримінальної справи стало повідомлення республіканського унітарного підприємства "БелТА" про збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників.

В ході перевірки співробітниками МВС виявлено численні факти неправомірного доступу до комп'ютерної інформації, власником якої є "БелТА".

Протягом двох років (2017-2018 рр.) без відома і згоди республіканського унітарного підприємства здійснено більше 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається в комп'ютерній системі підприємства.

В результаті вчиненого злочину РУП "БелТА" заподіяно істотну шкоду, яка виражається в неправомірному заволодінні і використанні захищеної від стороннього доступу інформації, а також підрив ділової репутації підприємства.

До зазначеної протиправної діяльності причетні посадові особи видавничого дому "Белорусская наука", ЗАТ "БелаПАН", ТОВ "ТутБай Медиа".

Нагадаємо, на будинок відомої української журналістки, яка веде "Надзвичайні новини", Вікторії Сеник було скоєно напад. Журналіст Костянтин Стогній повідомив, що напад здійснили люди в камуфляжній формі. За його словами, одного з нападників нібито дупіслани. За попередніми даними, це представник чеченського кримінального угруповання, який знаходиться в розшуку.

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