В Беларуси задержали новых подозреваемых по "делу БелТА"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Правоохранительные органы Беларуси в среду провели очередной ряд задержаний по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства "БелТА". Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси, передает УНН.
"Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательской учреждения "Культура и искусство", ООО "РиелтБай", ООО "АйТиВи". Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский", - сообщили представители следствия.
Как заявили правоохранители республики, СК продолжает расследование по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный с другой личной заинтересованностью, которая вызвала причинения существенного вреда) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Напомним, в Беларуси задержали уже семь журналистов портала Tut.by. Задержание проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "БелТА".
Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов.
Позже к ЕС присоединилась организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.