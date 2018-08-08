У Білорусі затримали нових підозрюваних у "справі БелТА"

"Сьогодні проводяться слідчі дії за участю посадових осіб редакційно-видавничої установи "Культура і мистецтво", ТОВ "РіелтБай", ТОВ"АйТіВі". Крім того, за підозрою в скоєнні аналогічних протиправних діянь затримані Олексій Жуков і Павло Биковський", - поінформували представники слідства.



Як заявили правоохоронці республіки, СК продовжує розслідування у кримінальній справі, порушеній за ч. 2 ст. 349 (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, досконалий з іншої особистої заінтересованості, яка спричинила заподіяння істотної шкоди) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.



Нагадаємо, в Білорусі затримали вже сімох журналістів порталу Tut.by. Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "БелТА".



Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпекової політики Федеріка Моґеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.



Пізніше до ЄС доєдналась організація з безпеки і співпраці в Європі.



