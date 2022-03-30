В Берлине флагом Украины накрыли монумент с танками Т-34 возле мемориала советским войскам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Неизвестные во вторник накрыли украинским флагом танки у памятника советскому солдату в парке Тиргартен в Берлине. Об этом сообщают местные СМИ и посольство рф в Германии, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается, что монументы не были повреждены. Сверху их накрыли большим украинским флагом. Полиция сняла украинскую символику в среду утром. Также, по данным СМИ, правоохранители не видят в этом состава преступления.
Посольство рф, которое, к слову, опубликовало в своем Facebook (запрещенном в россии) видео "украинизированных" танков, заявило что "возмущено" и "расценивает это как осквернение памяти советстким воинам".
Также российские "дипломаты" заявили, что направили ноту в немецкий МИД в связи с произошедшим.