В Берлине флагом Украины накрыли монумент с танками Т-34 возле мемориала советским войскам

Детали

Так, сообщается, что монументы не были повреждены. Сверху их накрыли большим украинским флагом. Полиция сняла украинскую символику в среду утром. Также, по данным СМИ, правоохранители не видят в этом состава преступления.

Посольство рф, которое, к слову, опубликовало в своем Facebook (запрещенном в россии) видео "украинизированных" танков, заявило что "возмущено" и "расценивает это как осквернение памяти советстким воинам".

Также российские "дипломаты" заявили, что направили ноту в немецкий МИД в связи с произошедшим.