У Берліні прапором України накрили монумент із танками Т-34 біля меморіалу радянським військам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Невідомі у вівторок накрили українським прапором танки біля пам'ятника радянському солдату в парку Тіргартен в Берліні. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та посольство рф у Німеччині, пише УНН.
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Так, повідомляється, що монументи не були пошкоджені. Зверху їх накрили великим українським прапором. Поліція зняла українську символіку в середу вранці. Також, за даними ЗМІ, правоохоронці не бачать в цьому складу злочину.
Посольство рф, яке, до слова, опублікувало у своєму Facebook (забороненому в Росії) відео "українізованих" танків, заявило що "обурене" і "розцінює це як осквернення пам'яті радянським воїнам".
Також російські "дипломати" заявили, що направили ноту в німецьке МЗС у зв'язку з подією.