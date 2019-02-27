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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22964 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45103 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120556 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123216 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124594 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122566 просмотра

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7 марта, 08:52 • 154921 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Бердянске убили таксиста

В Бердянске убили таксиста

Киев  •  УНН

 • 9209 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Бердянске Запорожской области парень 2000 года рождения убил водителя такси. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.

"26 февраля в дежурную часть Бердянского отдела полиции поступило сообщение о том, неизвестный находясь в автомобиле такси, нанес телесные повреждения водителю такси 1946 года, и скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Полиция установила личность и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 2000 года рождения.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, суд в Харьковской области взял под стражу подозреваемого в убийстве таксиста.

Напомним, оперативники Киевской области раскрыли жестокое убийство таксиста.

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