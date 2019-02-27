В Бердянске убили таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Бердянске Запорожской области парень 2000 года рождения убил водителя такси. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
"26 февраля в дежурную часть Бердянского отдела полиции поступило сообщение о том, неизвестный находясь в автомобиле такси, нанес телесные повреждения водителю такси 1946 года, и скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
Полиция установила личность и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 2000 года рождения.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, суд в Харьковской области взял под стражу подозреваемого в убийстве таксиста.
Напомним, оперативники Киевской области раскрыли жестокое убийство таксиста.