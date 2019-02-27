У Бердянську вбили таксиста

“26 лютого до чергової частини Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, невідомий знаходячись в автомобілі таксі, наніс тілесні ушкодження водію таксі 1946 року народження, та зник у невідомому напрямку. Від отриманих травм потерпілий помер в кареті швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Поліція встановила особу та затримали підозрюваного. Ним виявився чоловік 2000 року народження.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, суд у Харківській області взяв під варту підозрюваного у вбивстві таксиста.

Нагадаємо, оперативники Київської області розкрили жорстоке вбивство таксиста.



