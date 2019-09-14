В Бердянске расследуют смерть двух мужчин предположительно от передозировки

Тела двух мужчин 1980 и 1984 годов рождения обнаружили в квартире в одном из жилых домов Бердянска.

Признаки насильственной смерти отсутствуют, однако рядом с умершими обнаружены медицинские шприцы и колба с веществом коричневого цвета.

Начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчин.

Напомним, подросток умер во Львове, предполагают передозировку таблетками.