В Бердянске расследуют смерть двух мужчин предположительно от передозировки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Бердянске Запорожской области двое мужчин погибли, вероятно, от передозировки наркотиками. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тела двух мужчин 1980 и 1984 годов рождения обнаружили в квартире в одном из жилых домов Бердянска.
Признаки насильственной смерти отсутствуют, однако рядом с умершими обнаружены медицинские шприцы и колба с веществом коричневого цвета.
Начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчин.
Напомним, подросток умер во Львове, предполагают передозировку таблетками.