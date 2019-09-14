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У Бердянську розслідують смерть двох чоловіків ймовірно від передозування

У Бердянську розслідують смерть двох чоловіків ймовірно від передозування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Бердянську Запорізької області двоє чоловіків померли, ймовірно, від передозування наркотиками. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Тіла двох чоловіків 1980 та 1984 років народження виявили у квартирі в одному з житлових будинків Бердянська.

Ознаки насильницької смерті відсутні, однак поряд з померлими виявлені медичні шприці та колба з речовиною коричневого кольору.

Розпочато досудове розслідування. Встановлюються всі обставини смерті чоловіків.

Нагадаємо, підліток помер у Львові, припускають передозування таблетками.

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