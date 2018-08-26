В Бельгии ночью неизвестные расстреляли полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Бельгии ночью неизвестные расстреляли патрульного офицера полиции на дороге. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел королевства сообщает ТАСС, передает УНН.
"38-летний офицер полиции был убит на улице Королевы Астрид в городе Спа в 02:00 (по местному времени) в воскресенье во время проверки подозрительного автомобиля", - сообщила полиция.
По свидетельству напарника погибшего полицейского, как только начальник патруля приблизился к машине, где находились три человека, оттуда открыли огонь, после чего машина скрылась с места преступления. Начато расследование, полиция ведет розыск подозреваемых.
Следователи не рассматривают это нападение как теракт, но не исключают, что преступники могли быть связаны с терроризмом.
Как сообщал УНН, неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей ресторана в районе Моресне-Шапель на востоке Бельгии, два человека погибли.