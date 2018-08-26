У Бельгії вночі невідомі розстріляли поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Бельгії вночі невідомі розстріляли патрульного офіцера поліції на дорозі. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ королівства повідомляє ТАСС, передає УНН.
“38-річний офіцер поліції був убитий на вулиці Королеви Астрід в місті Спа о 02:00 (за місцевим часом) в неділю під час перевірки підозрілого автомобіля”, — повідомила поліція.
За свідченням напарника загиблого поліцейського, як тільки начальник патруля наблизився до машини, де знаходилися три людини, звідти відкрили вогонь, після чого машина зникла з місця злочину. Розпочато розслідування, поліція веде розшук підозрюваних.
Слідчі не розглядають цей напад як теракт, але не виключають, що злочинці могли бути пов’язані з тероризмом.
Як повідомляв УНН, невідомий чоловік напав з ножем на відвідувачів ресторану в районі Моресне-Шапель на сході Бельгії, двоє людей загинули.