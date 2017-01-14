В 2017 увеличение должностных окладов работников бюджетной сферы составит от 150 до 2000 грн - Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В государственный бюджет на 2017 год правительство заложило дополнительно 40 млрд гривен на повышение зарплат. В целом по тарифному разряду увеличение должностных окладов работников бюджетной сферы составит от 150 до 2000 гривен. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.
"Правительство заложило дополнительно 40 млрд гривен для повышения заработных плат работникам бюджетной сферы. Более того, в декабре правительство приняло решение об увеличении повышения ставки первого тарифного разряда бюджетной сферы до 1600 гривен. Ставка увеличилась более чем на 400 гривен. В целом по тарифному разряду увеличение должностных окладов работников бюджетной сферы составит от 150 до 2000 гривен в зависимости от квалификации работника ", - заявил Розенко.
Как сообщал УНН, сейчас около 20 000 украинских семей воспользовались услугой отсрочки или разбивки оплаты коммунальных платежей на весь год.