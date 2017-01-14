У 2017 р. збільшення посадових окладів працівників бюджетної сфери складе від 150 до 2000 грн – П.Розенко

“Уряд заклав додатково 40 мільярдів гривень для підвищення заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Більше того, у грудні місяці уряд прийняв рішення про збільшення підвищення ставки першого тарифного розряду бюджетної сфери до 1600 гривень. Ставка збільшилися на понад 400 гривень. В цілому по тарифному розряду збільшення посадових окладів працівників бюджетної сфери складе від 150 до 2000 гривень в залежності від кваліфікації працівника”, — заявив П.Розенко.

Як повідомляв УНН, наразі близько 20 тисяч українських сімей скористалися послугою відтермінування чи розбивки оплати комунальних платежів на весь рік.