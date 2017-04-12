В 2016-м году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн - Минобороны

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77780 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111270 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169518 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124646 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121776 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115217 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106115 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160081 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2016-м году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн - Минобороны

В 2016-м году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 14766 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В 2016 году на развитие вооружения и военной техники было предусмотрено 4,5 млрд грн. Об этом на сегодняшнем заседании комитета по вопросам экономической политики заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году мы предусмотрели на развитие вооружения и военной техники 4,5 млрд грн", - сказал первый замминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: на оборонный заказ в 2017-м году предусмотрено 9 млрд грн

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что безусловным приоритетом в 2017 году является восстановление надежной системы ПВО, создание мощного ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации, артиллерии, производства боеприпасов, развития систем коммуникаций, автоматизированных систем управления войсками и разведки.

Украинские Национальные Новости

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