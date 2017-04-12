В 2016-м году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В 2016 году на развитие вооружения и военной техники было предусмотрено 4,5 млрд грн. Об этом на сегодняшнем заседании комитета по вопросам экономической политики заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году мы предусмотрели на развитие вооружения и военной техники 4,5 млрд грн", - сказал первый замминистра.
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Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что безусловным приоритетом в 2017 году является восстановление надежной системы ПВО, создание мощного ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации, артиллерии, производства боеприпасов, развития систем коммуникаций, автоматизированных систем управления войсками и разведки.