В 2016-м году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн - Минобороны

"В 2016 году мы предусмотрели на развитие вооружения и военной техники 4,5 млрд грн", - сказал первый замминистра.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что безусловным приоритетом в 2017 году является восстановление надежной системы ПВО, создание мощного ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации, артиллерии, производства боеприпасов, развития систем коммуникаций, автоматизированных систем управления войсками и разведки.