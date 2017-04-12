У 2016-му році на розвиток озброєння передбачили 4,5 млрд грн - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У 2016 році на розвиток озброєння та військової техніки було передбачено 4,5 млрд грн. Про це на сьогоднішньому засіданні комітету з питань економічної політики заявив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак, передає кореспондент УНН.
"У 2016 році ми передбачили на розвиток озброєння та військової техніки 4,5 млрд грн", - сказав перший заступник міністра.
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Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що безумовним пріоритетом у 2017-му році є відновлення надійної системи ППО, створення потужного ракетного щита України, нарощування бойового потенціалу авіації, артилерії, виробництва боєприпасів, розвитку систем комунікацій, автоматизованих систем управління військами і розвідки.