У 2016-му році на розвиток озброєння передбачили 4,5 млрд грн - Міноборони

"У 2016 році ми передбачили на розвиток озброєння та військової техніки 4,5 млрд грн", - сказав перший заступник міністра.

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Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що безумовним пріоритетом у 2017-му році є відновлення надійної системи ППО, створення потужного ракетного щита України, нарощування бойового потенціалу авіації, артилерії, виробництва боєприпасів, розвитку систем комунікацій, автоматизованих систем управління військами і розвідки.