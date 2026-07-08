Турция хочет создать в НАТО центр беспилотных систем и борьбы с дронами
Киев • УНН
Президент Турции заявил о планах создать центр беспилотных систем и средств борьбы с дронами. Он надеется на аккредитацию НАТО для усиления противовоздушной обороны Альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает получить аккредитацию НАТО для будущего центра беспилотных систем и средств противодействия дронам. Об этом он сообщил на заседании Североатлантического совета в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре в среду, передает корреспондент УНН.
По словам турецкого президента, страна имеет значительный боевой опыт использования беспилотников.
Как союзник, который успешно применяет беспилотники и ударные БПЛА в реальных боевых условиях, мы надеемся, что центр беспилотных систем и средств борьбы с ними, который мы планируем создать, будет аккредитован НАТО. Я убежден, что этот центр усилит возможности Альянса по противодействию воздушным и беспилотным угрозам
Он также отметил, что Турция реализует проект "Стальной купол", в рамках которого уже выделены дополнительные 24 млрд долларов на развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны.
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