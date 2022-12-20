Турецкий Baykar подписал контракт на экспорт беспилотников TB2 Албании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Турецкий производитель беспилотников Baykar во вторник объявил о подписании экспортного контракта с Албанией, сообщает УНН.
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"Мы подписали экспортный контракт на вооруженный БПЛА BayraktarTB2 с Албанией", - говорится в сообщении Baykar Technologies в Twitter.
По данным компании, количество стран, в которые экспортируются турецкие истребители Bayraktar TB2, возросло до 27.
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Репутация и международный спрос на турецкие Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci выросли по всей Европе с начала войны россии против Украины.
В апреле этого года Сербия также подтвердила свое намерение закупить у Турции боевые беспилотники.
Такие страны, как Украина, Катар и Азербайджан, уже приобрели беспилотники, а Польша в прошлом году стала первой страной-членом ЕС и НАТО, которая приобрела дроны в Турции.
Турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2 считается ключевым в конфликтах, начиная от Карабаха до Украины. Люди в нескольких странах начали кампании по сбору средств, чтобы купить больше дронов для Киева, чтобы помочь бороться с россией.
Arnavutluk ile #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzaladık.
Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilecek ülke sayımız 27 oldu.
We signed an export contract for the #BayraktarTB2 armed UAV with Albania. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/ZlPX0MegCC