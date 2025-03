Турецкий Baykar подписал контракт на экспорт беспилотников TB2 Албании

Цитата

"Мы подписали экспортный контракт на вооруженный БПЛА BayraktarTB2 с Албанией", - говорится в сообщении Baykar Technologies в Twitter.

По данным компании, количество стран, в которые экспортируются турецкие истребители Bayraktar TB2, возросло до 27.

Дополнение

Репутация и международный спрос на турецкие Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci выросли по всей Европе с начала войны россии против Украины.

В апреле этого года Сербия также подтвердила свое намерение закупить у Турции боевые беспилотники.

Такие страны, как Украина, Катар и Азербайджан, уже приобрели беспилотники, а Польша в прошлом году стала первой страной-членом ЕС и НАТО, которая приобрела дроны в Турции.

Турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2 считается ключевым в конфликтах, начиная от Карабаха до Украины. Люди в нескольких странах начали кампании по сбору средств, чтобы купить больше дронов для Киева, чтобы помочь бороться с россией.

