Турецький Baykar підписав контракт на експорт безпілотників TB2 Албанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Турецький виробник безпілотників Baykar у вівторок оголосив про підписання експортного контракту з Албанією, інформує УНН.
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"Ми підписали експортний контракт на озброєний БПЛА BayraktarTB2 з Албанією", - йдеться у повідомленні Baykar Technologies у Twitter.
За даними компанії, кількість країн, до яких експортуються турецькі винищувачі Bayraktar TB2, зросла до 27.
Доповнення
Репутація та міжнародний попит на турецькі Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci зросли по всій Європі з початку війни росії проти України.
У квітні цього року Сербія також підтвердила свій намір закупити у Туреччини бойові безпілотники.
Такі країни, як Україна, Катар та Азербайджан, вже придбали безпілотники, а Польща минулого року стала першою країною-членом ЄС та НАТО, яка набула дронів у Туреччини.
Турецький бойовий безпілотник Bayraktar TB2 вважається ключовим у конфліктах, починаючи від Карабаху до Україною. Люди в кількох країнах розпочали кампанії зі збору коштів, щоб купити більше дронів для Києва, щоб допомогти боротися з росією.
Arnavutluk ile #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzaladık.
Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilecek ülke sayımız 27 oldu.
We signed an export contract for the #BayraktarTB2 armed UAV with Albania. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/ZlPX0MegCC