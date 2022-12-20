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Турецький Baykar підписав контракт на експорт безпілотників TB2 Албанії

Турецький Baykar підписав контракт на експорт безпілотників TB2 Албанії

Київ • УНН

 • 465713 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Турецький виробник безпілотників Baykar у вівторок оголосив про підписання експортного контракту з Албанією, інформує УНН.

Цитата

"Ми підписали експортний контракт на озброєний БПЛА BayraktarTB2 з Албанією", - йдеться у повідомленні Baykar Technologies у Twitter.

За даними компанії, кількість країн, до яких експортуються турецькі винищувачі Bayraktar TB2, зросла до 27.

Доповнення

Репутація та міжнародний попит на турецькі Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci зросли по всій Європі з початку війни росії проти України.

У квітні цього року Сербія також підтвердила свій намір закупити у Туреччини бойові безпілотники.

Такі країни, як Україна, Катар та Азербайджан, вже придбали безпілотники, а Польща минулого року стала першою країною-членом ЄС та НАТО, яка набула дронів у Туреччини.

Турецький бойовий безпілотник Bayraktar TB2 вважається ключовим у конфліктах, починаючи від Карабаху до Україною. Люди в кількох країнах розпочали кампанії зі збору коштів, щоб купити більше дронів для Києва, щоб допомогти боротися з росією.

Arnavutluk ile #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzaladık.

Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilecek ülke sayımız 27 oldu.

We signed an export contract for the #BayraktarTB2 armed UAV with Albania. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/ZlPX0MegCC

— BAYKAR (@BaykarTech) December 20, 2022

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