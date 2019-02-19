ЦИК зарегистрировала 3 официальных наблюдателей от Германии

Таким образом, на 19 февраля 2019 Комиссия зарегистрировала 307 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.



Кроме того, сегодня ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Зеленского В.А. на очередных выборах президента Украины в 146 территориальных избирательных округах.



Также зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Данилюка А.В. в 15 территориальных избирательных округах.



Как сообщал УНН, в МИД рассказали, кто будет наблюдать за украинскими выборами за рубежом .