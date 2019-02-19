ЦИК зарегистрировала 3 официальных наблюдателей от Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Рассмотрев соответствующее обращение, ЦИК зарегистрировала 3 официальных наблюдателей от Федеративной Республики Германия на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
Таким образом, на 19 февраля 2019 Комиссия зарегистрировала 307 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
Кроме того, сегодня ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Зеленского В.А. на очередных выборах президента Украины в 146 территориальных избирательных округах.
Также зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Данилюка А.В. в 15 территориальных избирательных округах.
Как сообщал УНН, в МИД рассказали, кто будет наблюдать за украинскими выборами за рубежом .