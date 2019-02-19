ЦВК зареєструвала 3 офіційних спостерігачів від Німеччини

Таким чином, станом на 19 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 307 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.



Крім того, сьогодні ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидата на пост президента України Зеленського В.О. на чергових виборах президента України у 146 територіальних виборчих округах.



Також зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Данилюка О.В. у 15 територіальних виборчих округах.



Як повідомляв УНН, у МЗС розповіли, хто спостерігатиме за українськими виборами за кордоном.