ЦИК предложит полную компьютеризацию передачи данных о голосовании от УИК - М.Охендовский

"В ближайшее время мы будем готовы предложить и обществу, и политикам проект изменений, которые необходимо внести в избирательное законодательство Украины с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов из всех почти 30 тысяч избирательных участков непосредственно в ЦИК", - сказал М. Охендовский.

По его словам, во-первых, это позволит значительно удешевить все будущие избирательные процессы, а, во-вторых, ЦИК сможет максимально быстро - уже на утро понедельника, следующего за днем ​​голосования, а не через 10-15 дней, получить предварительные результаты подсчета голосов с каждого избирательного участка и ознакомить с ними общество.

К тому же, отметил М.Охендовский, такой механизм позволит составлять протоколы УИК не только в бумажной, но и в электронной форме, удостоверяя их электронными цифровыми подписями членов УИК. "Возможность подделки подписей членов УИК на протоколах таким образом также будет сведена к нулю", - заверил он.

При этом глава ЦИК подчеркнул, что комиссия никоим образом не ставит вопрос о введении в Украине электронного голосования, а речь идет о модернизации системы "Выборы" - внедрение современных информационных технологий и полную компьютеризацию администрирования процесса передачи данных о подсчете голосов непосредственно от участковых комиссий Центральной избирательной комиссии с исключением из этого процесса окружных комиссий.

В этом контексте М.Охендовский сообщил М. Энбергу о намерениях уже в ближайшее время организовать широкую дискуссию по обсуждению этой инициативы.