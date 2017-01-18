ЦВК запропонує повну комп’ютеризацію передачі даних про голосування від ДВК - М.Охендовський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Центральна виборча комісія планує найближчим часом запропонувати проект змін, який передбачатиме повну комп’ютеризацію адміністрування процесу передачі даних про підрахунок голосів безпосередньо від дільничних комісій до Центральної виборчої комісії з виключенням з цього процесу окружних комісій. Про це сказав голова ЦВК Михайло Охендовський під час зустрічі з головою офісу Ради Європи в Україні, представником Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи Мортеном Енбергом, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
“Найближчим часом ми будемо готові запропонувати і суспільству, і політикам проект змін, які необхідно внести до виборчого законодавства України з метою повної комп’ютеризації процесу передачі даних про підрахунок голосів з усіх майже 30 тисяч виборчих дільниць безпосередньо до ЦВК”, - сказав М.Охендовський.
За його словами, по-перше, це дозволить значно здешевити усі майбутні виборчі процеси, а, по-друге, ЦВК зможе максимально швидко - вже на ранок понеділка, наступного за днем голосування, а не через 10-15 днів, отримати попередні результати підрахунку голосів з кожної виборчої дільниці та ознайомити з ними суспільство.
До того ж, наголосив М.Охендовський, такий механізм надасть змогу складати протоколи ДВК не тільки в паперовій, а й в електронній формі, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами членів ДВК. “Можливість підробки підписів членів ДВК на протоколах таким чином також буде зведено до нуля”, - запевнив він.
При цьому голова ЦВК підкреслив, що Комісія жодним чином не ставить питання про запровадження в Україні електронного голосування, а йдеться про модернізацію системи “Вибори” - запровадження сучасних інформаційних технологій та повну комп’ютеризацію адміністрування процесу передачі даних про підрахунок голосів безпосередньо від дільничних комісій до Центральної виборчої комісії з виключенням з цього процесу окружних комісій.
У цьому контексті М.Охендовський поінформував М. Енберга щодо намірів вже найближчим часом організувати широку дискусію щодо обговорення цієї ініціативи.