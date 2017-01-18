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ЦВК запропонує повну комп’ютеризацію передачі даних про голосування від ДВК - М.Охендовський

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Центральна виборча комісія планує найближчим часом запропонувати проект змін, який передбачатиме повну комп’ютеризацію адміністрування процесу передачі даних про підрахунок голосів безпосередньо від дільничних комісій до Центральної виборчої комісії з виключенням з цього процесу окружних комісій. Про це сказав голова ЦВК Михайло Охендовський під час зустрічі з головою офісу Ради Європи в Україні, представником Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи Мортеном Енбергом, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

“Найближчим часом ми будемо готові запропонувати і суспільству, і політикам проект змін, які необхідно внести до виборчого законодавства України з метою повної комп’ютеризації процесу передачі даних про підрахунок голосів з усіх майже 30 тисяч виборчих дільниць безпосередньо до ЦВК”, - сказав М.Охендовський.

За його словами, по-перше, це дозволить значно здешевити усі майбутні виборчі процеси, а, по-друге, ЦВК зможе максимально швидко - вже на ранок понеділка, наступного за днем голосування, а не через 10-15 днів, отримати попередні результати підрахунку голосів з кожної виборчої дільниці та ознайомити з ними суспільство.

До того ж, наголосив М.Охендовський, такий механізм надасть змогу складати протоколи ДВК не тільки в паперовій, а й в електронній формі, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами членів ДВК. “Можливість підробки підписів членів ДВК на протоколах таким чином також буде зведено до нуля”, - запевнив він.

При цьому голова ЦВК підкреслив, що Комісія жодним чином не ставить питання про запровадження в Україні електронного голосування, а йдеться про модернізацію системи “Вибори” - запровадження сучасних інформаційних технологій та повну комп’ютеризацію адміністрування процесу передачі даних про підрахунок голосів безпосередньо від дільничних комісій до Центральної виборчої комісії з виключенням з цього процесу окружних комісій.

У цьому контексті М.Охендовський поінформував М. Енберга щодо намірів вже найближчим часом організувати широку дискусію щодо обговорення цієї ініціативи.

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