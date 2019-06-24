ЦИК отказала в регистрации Шарию и Литвину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия на своем заседании 24 июня отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины видеоблогеру Анатолию Шарию, включенном в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК, обнародованном по результатам очередного заседания под председательством Татьяны Слипачук, информирует УНН.
"Отказано в регистрации 26 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения", - также информирует комиссия. Среди этих кандидатов есть и бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин, который баллотировался в ОИО 65 в Житомирской области.
Всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Напомним, на этой неделе, а именно 25 июня, заканчивается регистрация кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.