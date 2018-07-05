Цуренко не смогла преодолеть второй круг Уимблдона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Последняя представительница Украины выбыла из розыгрыша одиночного теннисного турнира Большого шлема - Уимблдона, передает корреспондент УНН.
В первой партии матча против 23-й сеяной чешки Барборы Стрицовой, киевлянка не сумела ответить ни на один из двух брейков и потерпела разгромное поражение - 1:6. Следующий сет также начался неудачно для Цуренко, которая проигрывала 1:5 и в итоге уступила 4:6.
В третьем круге победительница встретится с 13-й ракеткой турнира Юлией Гёргес из Германии.
Отметим, что для киевлянки личным рекордом карьеры на Уимблдоне является прошлогодний выход в третий раунд.
Как сообщал УНН, украинки Элина Свитолина и Катерина Бондаренко вылетели на старте Уимблдона.