Цуренко не змогла подолати друге коло Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Остання представниця України вибула з розіграшу одиночного тенісного турніру Великого шолому – Вімблдону, передає кореспондент УНН.
У першій партії матчу проти 23-ї сіяної чешки Барбори Стрицової, киянка не зуміла відповісти на жодний з двох брейків і зазнала розгромної поразки – 1:6. Наступний сет також розпочався невдало для Цуренко, яка програвала 1:5 і в підсумку поступилася 4:6.
У третьому колі переможниця зустрінеться з 13-ю ракеткою турніру Юлією Гьоргес з Німеччини.
Відзначимо, що для киянки особистим рекордом кар'єри на Вімблдоні є минулорічний вихід в третій раунд.
Як повідомляв УНН, українки Еліна Світоліна та Катерина Бондаренко вилетіли на старті Вімблдону.