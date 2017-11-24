Этой осенью на срочную службу призовут более 12 тыс. новобранцев

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79192 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69545 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76681 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118604 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115266 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144477 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107387 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108817 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113360 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Этой осенью на срочную службу призовут более 12 тыс. новобранцев

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Этой осенью на срочную службу призовут 12 460 новобранцев. Это на две тысячи больше, чем планировалось ранее. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2017 № 826-р "О внесении изменений в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2017 № 660" опубликованного в сегодняшнем номере газеты "Урядовый курьер ", передает УНН.

В распоряжении в частности речь идет о внесении изменений в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2017 № 660 "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре - ноябре 2017 ".

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Таким образом этим распоряжением правительство увеличило численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы осенью 2017 года на 2000 человек. В Вооруженные Силы Украины призовут 8360 человек, в Национальную гвардию - 3500 и в Госспецтрансслужбу - 600 новобранцев.

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В распоряжении перечислены количество граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - ноябре 2017 года с областей и города Киева, а также обнародован объем расходов для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в этот период.

Напомним, около 40% призывников уклоняются от призыва на срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.

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