Этой осенью на срочную службу призовут более 12 тыс. новобранцев

В распоряжении в частности речь идет о внесении изменений в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2017 № 660 "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре - ноябре 2017 ".

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Таким образом этим распоряжением правительство увеличило численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы осенью 2017 года на 2000 человек. В Вооруженные Силы Украины призовут 8360 человек, в Национальную гвардию - 3500 и в Госспецтрансслужбу - 600 новобранцев.

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В распоряжении перечислены количество граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - ноябре 2017 года с областей и города Киева, а также обнародован объем расходов для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в этот период.

Напомним, около 40% призывников уклоняются от призыва на срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.