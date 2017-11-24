Цієї осені на строкову службу призвуть понад 12 тис. новобранців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Цієї осені на строкову службу призвуть 12 460 новобранців. Це на дві тисячі більше, ніж планувалося раніше. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 826-р "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 660" опублікованого в сьогоднішньому номері газети "Урядовий кур’єр", передає УНН.
У розпорядженні зокрема йдеться про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 660 "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову в жовтні — листопаді 2017 року".
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Таким чином цим розпорядженням уряд збільшив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил восени 2017 року на 2000 осіб. У Збройні Сили України призвуть 8360 осіб, в Національну гвардію — 3500 і в Держспецтрансслужбу — 600 новобранців.
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У розпорядженні перераховано кількість громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні — листопаді 2017 року з областей та міста Києва , а також оприлюднено обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу на цей період.
Нагадаємо, близько 40% призовників ухиляються від призову на строкову військову службу у лавах Збройних сил України.