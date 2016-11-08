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Цены производителей промпродукции выросли в октябре на 29,2% - Госстатистика

Цены производителей промпродукции выросли в октябре на 29,2% - Госстатистика

Киев • УНН

 • 7339 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине цены производителей промышленной продукции в октябре выросли на 29,2%, по сравнению с октябрем 2015 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.

По информации ведомства, в течение октября (октябрь к сентябрю) стоимость промпродукции увеличилась на 5,4%, а с начала года - на 28,7%.

В частности, как сообщили в Госстатистики, в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре цены повысились на 0,8%, в т.ч. в добыче сырой нефти - на 9,1%, каменного угля - на 6,4%, природного газа - на 0,4%. В то же время в добыче железных руд цены снизились на 3,5%.

В то же время, продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 2,4%, в основном из-за повышения цен в производстве кокса и коксопродуктов (на 43,0%). Кроме того, в производстве продуктов нефтепереработки цены выросли на 7,8%, металлургическом производстве - на 2,3%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 1,2%. В то же время в производстве химических веществ и химической продукции зафиксировано снижение цен на 0,9%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств - на 0,5%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,5%, в частности, в производстве молочных продуктов - 5,8%, табачных изделий - 5,4%, сахара - 3,4%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 1,0%. Вместе с тем в производстве масла и животных жиров произошло удешевление продукции на 0,7%, мяса и мясных продуктов - на 0,3%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены повысились на 15,3%, в т.ч. на электроэнергию - на 16,2%, теплоэнергию - на 3,3%.

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