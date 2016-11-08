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Ціни виробників промпродукції зросли у жовтні на 29,2% - Держстатистики

Ціни виробників промпродукції зросли у жовтні на 29,2% - Держстатистики

Київ • УНН

 • 7339 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні ціни виробників промислової продукції у жовтні зросли на 29,2%, порівнянно з жовтнем 2015 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, передає УНН.

За інформацією відомства, протягом жовтня (жовтень до вересня) вартість промпродукції збільшилася на 5,4%, а з початку року – на 28,7%.

Зокрема, як поінформували у Держстатистики, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів у жовтні ціни підвищилися на 0,8%, у т.ч. у добуванні сирої нафти – на 9,1%, кам’яного вугілля – на 6,4%, природного газу – на 0,4%. Водночас у добуванні залізних руд ціни знизилися на 3,5%.

У той же час, продукція переробної промисловості подорожчала на 2,4%, здебільшого через підвищення цін у виробництві коксу та коксопродуктів (на 43,0%). Крім того, у виробництві продуктів нафтоперероблення ціни зросли на 7,8%, металургійному виробництві – на 2,3%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 1,2%. У той же час у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції зафіксовано зниження цін на 0,9%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – на 0,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зростання цін становило 1,5%, зокрема, у виробництві молочних продуктів – 5,8%, тютюнових виробів – 5,4%, цукру – 3,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 1,0%. Разом з тим у виробництві олії та тваринних жирів відбулося здешевлення продукції на 0,7%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни підвищилися на 15,3%, у т.ч. на електроенергію – на 16,2%, теплоенергію – на 3,3%.

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