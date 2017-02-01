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Цены на железнодорожные билеты пока не вырастут - В.Омелян

Киев • УНН

 • 11518 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине пока не будет увеличена стоимость тарифов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Я считаю, может это будет не приятно услышать бизнесу, но тарифы необходимо повышать. Тарифы можно повысить только тогда, когда мы поймем, что "Укрзализныця" - это эффективная прозрачная компания, которая понятно как получает средства, и понятно как тратит эти средства. То есть, это точно не сейчас (будет расти стоимость тарифов на пассажирские и грузовые перевозки - ред.)", - сказал министр.

Кроме того, как сообщили УНН в Мининфраструктуры, пока проект, предложенный "Укрзализныцей" относительно возможного повышения тарифов как на пассажирские, так и грузовые перевозки, проходит общественное обсуждение, которое продлится до 18 февраля.

Напомним, в ноябре 2016 года ПАО "Укрзализныця" внесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопросы индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%.

Компания предложила индексировать тарифы в два этапа: в первом квартале и в четвертом каждый раз на 16%. По расчетам, изменение тарифа увеличит стоимость проезда в среднем лишь на 19,4%.

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