Ціни на залізничні квитки поки що не зростуть - В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні поки не буде збільшено вартість тарифів на пасажирські та вантажні залізничні перевезення. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
"Я вважаю, може це буде не приємно почути бізнесу, але тарифи необхідно підвищувати. Тарифи можна підвищити тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що "Укрзалізниця" - це ефективна прозора компанія, яка зрозуміло як отримує кошти, і зрозуміло як витрачає ці кошти. Тобто, це точно не зараз (не зростатиме вартість тарифів на пасажирські і вантажні перевезення – ред.)", - сказав міністр.
Крім того, як повідомили УНН у Мінінфраструктури, наразі проект, запропонований "Укрзалізницею" стосовно можливого підвищення тарифів як на пасажирські, так і вантажні перевезення, проходить громадське обговорення, яке триватиме до 18 лютого.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року ПАТ "Укрзалізниця" внесла на розгляд відповідних міністерств та відомств питання індексації тарифів на пасажирські перевезення на 35%.
Компанія запропонувала індексувати тарифи у два етапи: у першому кварталі та у четвертому щоразу на 16%. За розрахунками, зміна тарифу збільшить вартість проїзду у середньому лише на 19,4%.