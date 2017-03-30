Цены на сжиженный газ медленно снижаются - мониторинг АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 30 марта, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,91 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 28,05, а дизтопливо — в среднем 23,87 грн за литр.
В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO, составляет 23,78 грн за литр, А-95 — 24,68 грн за литр, А-95+ - 26,41 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,18 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 22,51 грн за литр, А-95 — 23,01, А-95+ - 23,48 грн за литр и дизтоплива — 20,97 грн за литр.
Цены на сжиженный газ
На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,43 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO — 10,77 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal — 10,61 грн на литр.
Напомним, как сообщал УНН, по показателям импорта в январе-феврале 2017 в тройку крупнейших импортеров бензина вошли: группа компаний WOG БНК-Украина и АМИК-Украина.