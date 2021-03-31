Цены на нефть выросли на фоне ожиданий решений ОПЕК+

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,56%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,92 доллара за баррель, прибавив 0,61%.

Детали

Цены на нефть выросли в среду, компенсируя ночные убытки за день до встречи ОПЕК и ее союзников, и инвесторы делают ставку на то, что нефтепроизводители в основном согласятся продлить ограничения на поставки в мае, пишет Reuters.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вместе именуемые ОПЕК+, собираются встретиться в четверг, 1 апреля, после месяца, когда цены на нефть резко снизились из-за опасений по поводу продолжения локдаунов из-за пандемии в Европе, медленного развертывания кампаний вакцинации и роста количества случаев COVID-19 в Индии и Бразилии, в частности.

Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения поставок до июня, включая собственное добровольное сокращение (1 млн баррелей в сутки), для повышения цен, сообщил Reuters источник, информированный по этому поводу.

Что было ранее

4 марта Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая РФ, вместе именуемые ОПЕК+, продлили ограничения добычи нефти в апреле с небольшими исключениями для России и Казахстана. Последние смогут нарастить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно, говорится в решении организации.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.